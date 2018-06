«Milers d’assistents» diuen adeu al millor Jambo celebrat

Tot i que no tenen comptadors, un dels impulsors del Jambo Street Festival, Toni Colom, va ser clar ahir a l’hora de fer balanç de la cinquena edició que va abaixar el taló ahir: «Ha estat l’any amb més assistència i de més activitats ja que hem augmentat el número de dies de concerts i també el d’escenaris i tots els actes han estat plens. Calculem que hi han passat milers de persones».

Els motius, a banda de la qualitat dels més de 350 artistes que hi van participar cal buscar-los també al cel: «Feia dos anys que el temps no acompanyava», va recordar Colom que, en general es va mostrar molt satisfet per la «bona salut» del Jambo i per haver aconseguit la fita proposada: «fer gaudir a la gent alhora que ajuda a descobrir nova música a tothom».

Els més buscats

Els concerts més atractius per al públic, segons va revelar Colom, van ser «els dels Bocamolls, la Joana Serrat i els Sense Sal, tots a l’escenari principal de la plaça Guillemó». No obstant això, l’organitzador també va destacar que «en alguns moments de dissabte no s’hi cabia a la placeta Monjó», que va acollir els concerts de The Exploited Teens i High Voltage.

Traca final

L’últim concert del Jambo d’aquest any es va celebrar ahir al migdia i va anar a càrrec dels Xiula que van fer ballar als més petits de la casa i als seus acompanyants. Un dels components del grup es va mostrar sorprès per la «super bona rebuda del públic», informa l’ANA.