El síndic d’Aran reclama el traspàs de competències

El síndic d’Aran, Carlos Barrera, va reclamar a la Generalitat el traspàs urgent de les competències pendents i l’inici de les negociacions per acordar un nou sistema de finançament, tràmits que havien quedat aturats per l’aplicació de l’article 155. Barrera va dir-ho ahir durant el discurs de la Festa d’Aran, que se celebra cada 17 juny per commemorar la restitució del govern aranès, que es va fer efectiu ara fa 27 anys per part del Govern català.

La prioritat és fer efectiu el traspàs de competències en relació amb el transport sanitari i els bombers

A la celebració va assistir-hi el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, que es va mostrar partidari «d’enfortir i ampliar» els drets de l’Aran. Després de la recepció de les autoritats a la seu del Conselh Generau, l’acte va començar amb la desfilada dels ‘pendons’ (banderes) portats pels representants de cada ‘terçon’ (divisió geogràfica pròpia de la Vall d’Aran) fins al Santuari de Nostra Senyora de Mijaran, on es va celebrar una missa. Tot seguit, es va dur a terme l’acte institucional a les ruïnes del santuari, on es va hissar la bandera aranesa amb l’himne de la vall, Montanhes Araneses. El punt final va posar-lo una exhibició de danses.

Presència de l’aranès

El conseller Maragall també va defensar la llengua aranesa davant dels darrers embats que ha hagut d’afrontar. Cal recordar que el passat 24 de març unes 200 persones es van manifestar a Vielha en un acte reivindicatiu en defensa de l’aranès després que el Tribunal Constitucional tombés al febrer «l’ús preferent» d’aquesta llengua respecte al català i al castellà a les administracions públiques recollit a la Llei de l’Occità, aranès a l’Aran, aprovada pel Parlament l’any 2010. També va ser una reacció a les paraules de l’ara ex-ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, considerades «un menyspreu» al territori i a la seva identitat quan va dir que l’únic risc per als parlants de l’aranès eren «les allaus de neu».

Ja en aquell moment el síndic va insistir que el govern aranès continuarà desplegant les mesures a favor de la llengua recollides a la Llei del Règim especial de la Val d’Aran aprovada al 2015 per tal que els efectes de la sentència siguin «mínims».

Ernest Maragall i el síndic refermen el seu compromís per la llengua aranesa després dels recents atacs

Després de la paràlisi de relacions entre els executius català i aranès que ha suposat el 155 –aprovat al Senat pel PP amb el suport del PSOE i C’s–, la prioritat pel síndic d’Aran és que es facin efectius dos traspassos ja acordats a l’última comissió bilateral del 13 de juny del 2017, que fan referència al transport sanitari i els bombers i al cofinançament de la residència de gent gran de Les. Paral·lelament, el Conselh reclama començar les negociacions del nou sistema de finançament «que ja s’hauria d’haver aplicat el 2018» però, com que no s’ha pogut negociar pel 155, esperen «tenir-lo pel 2019», va declarar Barrera a Ràdio Seu.