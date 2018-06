Els primers refugiats acollits seran dues famílies

L’arribada de les 20 persones refugiades de Síria a Andorra es farà de manera esglaonada i, segons el que va confirmar a aquest periòdic la portaveu de la plataforma Obrim-les, obrim-los, Emma Riba, la primera tongada de nouvinguts portarà dues famílies al Principat. Encara no se sap quants membres conformen cadascuna de les dues famílies, però arribaran al setembre i comptaran amb l’acompanyament de dues persones de referència, que seran dos tècnics del Departament d’Afers Socials.



Tal com es va acordar en l’última reunió entre les entitats socials i el Govern, l’equip que s’encarregarà de donar les facilitats necessàries per a l’adaptació i integració dels nouvinguts seran dues persones expertes en l’àmbit de l’administració pública.



«Vam posar èmfasi en el fet que aquestes persones de referència rebin una formació i es sensibilitzin amb la qüestió de l’acollida, perquè no es redueixi a una mera relació burocràtica de portar papers d’un lloc a l’altre», va apuntar Riba, que espera que la feina dels designats vagi una mica més enllà i treballi per a la inclusió.



Riba també va criticar que el Govern hagués eliminat el punt del projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries en què s’establia que s’havia de regular el dret d’asil en dos anys, és a dir, quan la llei aprovada al març deixi d’estar en vigor. «Al projecte de llei aquesta clàusula hi era, però ho van treure, així que, passats els dos anys, si aquestes persones no tenen una feina, què passarà?», va lamentar Riba.