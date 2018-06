Detinguts per una baralla per gelosia davant el fill menor

La policia ha detingut a Encamp un home i una dona de 28 i 26 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Els agents van arribar al lloc dels fets per una disputa de parella a la via pública, on els detinguts van manifestar haver-se agredit mútuament per gelosia, i aquesta agressió es va produir davant el fill menor de la dona. El Cos de Policia ha procedit a la detenció d'onze persones durant aquesta darrera setmana (del 14 al 20 de maig). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (3) i altres delictes (6).



A més, també a Encamp, la policia ha detingut un home resident de 39 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física en l'àmbit domèstic i contra la funció pública. Els agents es van presentar al lloc dels fets també per una disputa de parella, on el detingut, que hauria propinat una bufetada a la seva parella en presència de dos fills menors, va oposar una forta resistència al seu control per part dels agents.



Per últim, la policia ha procedit durant aquesta darrera setmana a la detenció a Escaldes-Engordany d'un home no resident de 32 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic. El 14 de maig, el Servei d'Immigració va rebre una sol·licitud per a l'obtenció d'una autorització de residència i treball per part del detingut. Verificats els documents aportats, es va detectar que un document relatiu a la seva activitat laboral al seu país d'origen no era autèntic, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.