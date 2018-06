Andorra rep amb tots els honors la jove tennista Vicky Jiménez

Govern i Comitè Olímpic han rebut aquest matí per la porta gran a la jove tennista Vicky Jiménez, l’andorrana de 12 anys que està resultant ser la revelació d’aquest esport i que arrossega importants victòries com l’Open Banc Sabadell sub-14 o el Longines Future Tennis Ace, trofeus coneguts com el Comte de Godó i el Roland Garrós de la categoria. La tennista es va adjudicar aquest prestigiós torneig a principis de mes després de guanyar davant la nord-americana Clervie Ngounoue. La final es va celebrar sota la Torre Eiffel i va comptar amb la presència de Steffi Graf, d’Arantxa Sánchez Vicario, d’Àlex Corretja i d’Andre Agassi. Quaranta jugadors de vint països en categoria masculina i femenina hi van participar.

En aquest sentit el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, ha destacat «l’honor i el privilegi» de rebre-la amb els resultats que està fent. «Mai havia vist un currículum així», explicava. També ha donat a conèixer que la tennista rebrà una beca de Solidaritat Olímpica de 20.000 dòlars, una quantitat que cal renovar anualment fins que s’accedeixi a les beques olímpiques. «Tots sabem l’esforç que representa la feina per part de la família i l’esportista, esperem que la cosa continuï així i nosaltres farem tot l’esforç que calgui per ajudar-la i perquè sigui un èxit per tots», explicava. Per la seva banda, Josep Maria Cabanes, sotsdirector d’Andbank, ha destacat «l’honor del fet que ens porti aquesta copa al país, s’està treballant bé». Per la seva part, Àlex de Santiago, president de la Federació Andorrana de Tennis, ha afirmat que «el què cal són els fet» i que és necessari que Jiménez «se senti recolzada per part de tots». «Estarem sempre al seu costat, estem per això, és el nostre deure i ho fem amb molt plaer», reiterava.

Així mateix, la tennista compta sempre amb el seu pare, el Joan Jiménez, qui és a la vegada el seu entrenador: «Estem molt il·lusionats amb aquest projecte i està donant els seus fruits, s’ha de seguir treballant». «Farem tot el possible perquè aquesta nena pugui jugar al gran nivell del tennis», assenyalava. De cara al futur, ha destacat que ara el primer pas és l’Europeu de la categoria que es disputa a Praga i l’ITF júnior que disputarà a l’octubre. Així mateix, amb 14 anys ja podria disputar el circuit professional i representarà a Andorra als Jocs dels Petits Estats de l’any que ve. «Està cremant etapes molt ràpid perquè volem que tingui més rivalitat, però s’ha d’anar amb seny, estem en una fase de formació en la qual no s’ha de créixer, és un procés molt llarg», opinava.

Per la seva banda, Vicky Jiménez ha manifestat el seu agraïment al país i que «té ganes de continuar». «Em va fer molta il·lusió guanyar el Roland Garros». «L’Arantxa em va dir que l’actitud era molt important», afegia. «M’agrada representar a Andorra, és el meu país», informava. De cara al futur llunyà, el seu somni seria «guanyar un Grand Slam».

A més, el cap de Govern, Toni Martí, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, han rebut avui a la jove tennista juntament amb el seu pare. La ministra ha destacat el talent de la jove tenista i el seu sentit del compromís i ha remarcat el suport del Govern a la carrera de l’esportista per poder continuar compatibilitzant els seus estudis i per tal d’adequar els entrenaments a les seves necessitats.

Característiques brillants

Joan Jiménez ha manifestat que un dels seus punts importants és que «és una nena molt dedicada, que entrena bé, és un plaer poder entrenar amb ella perquè sempre em posa la marxa i no he d’estirar d’ella». «A l’hora de competir supera molt bé la pressió, ha de seguir cap endavant i amb humilitat», subratllava. «És esquerrana, un fet molt bo, té molt bona mobilitat, a l’hora de defensar i atacar ho fa molt bé, és molt polivalent, a més de la seva capacitat de superació», concloïa.