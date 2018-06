Llum verda a la petició d’extradició de Teixeira

La justícia andorrana ja pot sol·licitar al Brasil l’extradició de Ricardo Teixeira, l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol –acusat de blanqueig de capitals al Principat–, després que ahir el Tribunal Superior desestimés el recurs que havia presentat el seu advocat, Jesús Jiménez Naudi, el passat 17 de maig a través d’un procediment urgent i preferent per tal de paralitzar el procés. El lletrat va mostrar-se totalment en desacord amb la mesura i després de conèixer la decisió de l’alt tribunal ja va avançar que acudiria al Constitucional perquè considera que l’extradició vulnera diversos drets del seu client.

Sense respecte a les llibertats individuals

De fet, Jiménez Naudi ja havia apuntat durant la vista oral celebrada un mes enrere que amb aquesta decisió s’estaven vulnerant els drets a la llibertat i a la defensa del seu client. «Quan es vol agafar algú i emportar-se’l se l’està privant de llibertat», va posar de relleu en aquell moment. De tota manera, la fiscalia va ignorar els seus arguments i va considerar que «la petició era l’única via i la idònia per aconseguir un equilibri entre els drets individuals de l’acusat i la justícia andorrana».

L’advocat de la defensa havia plantejat alternatives a l’extradició del seu client com interrogar-lo per videoconferència. Una opció que el Ministeri Fiscal va rebutjar per seguir mantenint la seva petició. Malgrat que ara ja pot materialitzar-la, la decisió dependrà de la justícia brasilera. I cal tenir en compte que la Constitució del Brasil prohibeix l’extradició de brasilers i només preveu unes poques excepcions.

Teixeira és un dels acusats dins de la causa per blanqueig de capitals que hi ha oberta a diferents països a la vegada i en què també hi ha implicats l’exconseller de Finances de Sant Julià, Joan Besolí, i l’expresident del Barça, Sandro Rosell.

Besolí i Rosell són a la presó per la mateixa causa

L’exconseller Joan Besolí va ingressar en presó preventiva al centre penitenciari de Soto del Real, a Madrid, el 25 d’abril de l’any passat, juntament amb l’expresident del Barça, Sandro Rosell. I malgrat les reiterades demandes per aconseguir la llibertat provisional, la jutgessa instructora del cas, Carmen Lamela, sempre ha rebutjat la seva petició per l’alt risc de fuga a un país on no puguin ser extradits. Besolí inclús s’havia mostrat disposat a col·laborar amb la justícia espanyola per poder sortir de la presó.

A banda d’aquesta instrucció –encara pendent de judici–, igual que Teixeira, Besolí i Rosell també tenen una causa oberta a Andorra per blanqueig de capitals que just la setmana passada el Tribunal de Corts va desestimar arxivar com havia sol·licitat la seva defensa al Principat. Els tres estan implicats en el conegut com a cas Rimet, una operació relacionada amb el suposat blanqueig d’uns 15 milions d’euros de comissions il·legals provinents de la venda dels drets audiovisuals d’una vintena de partits amistosos de la selecció brasilera de futbol. Un capital que hauria passat per Qatar, Suïssa i Andorra.