Els infermers també es volen jubilar als 60 anys

Els infermers també volen tenir l’opció de jubilar-se als 60 anys. Pocs dies després de confirmar-se el retir anticipat específic que el Govern ha concedit als mestres, els professionals sanitaris han aprofitat per reivindicar els seus drets i demanar, de la mateixa manera, un règim de jubilació diferenciat. El Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres d’Andorra (COIA) plantejarà la proposta al ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, en una reunió que sol·licitaran en les pròximes setmanes.



La reivindicació l’encapçala el president de l’associació professional, David Cusidó, que no pot evitar comparar l’estrès al qual estan sotmesos mestres i infermers. «Què és més estressant? Impartir classes o tenir pacients intubats a la Unitat de Cures Intensives?», es pregunta l’infermer. Cusidó voldria que l’allargament de l’edat de jubilació es fes extensiu als metges.



L’infermer admet que la fita aconseguida pel Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) ha donat peu al reclam del COIA «Veient que els mestres ho han aconseguit, hem d’aprofitar i pressionar perquè també es pugui parlar amb el nostre col·lectiu», va dir Cusidó.

Baixa per maternitat d’un any

La iniciativa es posarà sobre la taula davant dels representants del Govern, juntament amb d’altres mesures, com la d’ampliar la durada de la baixa per maternitat de les infermeres, dels cinc als sis mesos. El Col·legi s’emmiralla en els sistemes sanitaris dels països nòrdics, on les dones embarassades poden deixar de treballar rebent prestació fins a un any sencer.



«Així s’afavoreix l’alletament i s’evita que les professionals que treballen en quiròfan entrin en contacte amb gasos tòxics o amb els raigs X de les radiografies, que no són adequats per a embarassades», va explicar Cusidó, que considera la proposta com una inversió. «A llarg termini és una millora en els costos, perquè t’adones que hi ha una incidència de malaltia menor, una reducció de càncers, de cardiopaties...», va afegir el president del COIA.

Els sous com a prioritat

La mesura que consideren més «urgent» és la dels salaris, que fa 10 anys que estan congelats. Des del Col·legi ja fa temps que reclamen un augment dels salaris perquè guardin més relació amb la formació i amb les responsabilitats que comporta la professió. A banda, critiquen l’intrusisme laboral i desitgen que el SAAS contracti més personal, tot i que no concreten xifres perquè desconeixen les ràtios exactes.



El col·lectiu lamenta el «desprestigi» que pateixen i volen pressionar l’Executiu perquè entri a tràmit la llei que ha de regular la professió de la infermeria. D’aquesta manera, les tasques dels professionals quedarien més concretades i es milloraria l’organització interna.

Encadenament de contractes

L’altre reclam del sector es dirigeix als afectats pel problema de l’eventualitat que estan patint els infermers que s’han incorporat a l’hospital en l’últim any. Una infermera que ha preferit mantenir-se en l’anonimat va explicar a EL PERIÒDIC que els nous professionals que entren al servei han d’acceptar l’encadenament de dos contractes de curta durada. «Ens hem de quedar a casa dos mesos per poder signar un altre contracte temporal», va explicar.



«Quan tornes del segon contracte ningú t’assegura que puguis tornar al teu lloc, perquè durant els dos mesos que has estat a casa, continuen buscant gent», detalla l’afectada. «Fins que no regularitzin tots els infermers amb contractes d’obra i servei no faran cas als que fa poc que hem arribat», va lamentar.