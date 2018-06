Enxampat un grup de cinc traficants de tabac a França

La policia judicial de Montpeller va detenir un grup de cinc contrabandistes el passat diumenge a la matinada a la població francesa de Pinhan amb un estoc «molt important» de tabac il·legal procedent d’Andorra. El servei policial no va fer pública la quantitat de cigarretes que importaven però va explicar que feia dies que controlava el grup de traficants.

Per El Periòdic

