Espot destaca el grau de desplegament de les lleis socials

El ministre d’Afers Socials Justícia i Interior, Xavier Espot, va dir ahir que si en finalitzar la legislatura s’ha aconseguit «gairebé» desplegar les lleis de serveis socials i sociosanitaris i la d’erradicació de la violència de gènere i violència domèstica, es podrà estar «satisfet». De fet, actualment s’està en «bona via», ja que la implementació d’ambdues haurà servit per tirar endavant «noves accions, nous serveis i programes» per a la ciutadania. Així ho va posar en relleu ahir Espot en finalitzar la reunió de la Comissió de participació d’entitats cíviques en l’àmbit de serveis socials i sociosanitaris (Copec). Es tractava de la tercera trobada d’aquest organisme que deriva de la Llei de serveis socials i sociosanitaris i que ha servit per posar al dia les entitats de les accions que s’han dut a terme des que es va celebrar la darrera trobada al novembre.

Avenços socials

D’aquesta manera, Espot va destacar que quan va arribar al ministeri hi havia «un guió molt clar» que era desplegar la Llei de serveis socials i sociosanitaris, un text «exigent i equiparable a les lleis dels països europeus més avançats en l’àmbit social» i també la d’erradicació de la violència, ja que va afegir que «és molt maco i necessari» aprovar lleis però que el més important és desenvolupar-les i que tinguin «efectes pràctics» sobre els ciutadans. Així, va considerar que el camí marcat era «ambiciós» però s’està «aconseguint».

A més, el ministre va recordar que l’auditoria d’eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris determina que s’està «al 80%» quant al grau de desplegament de la llei que els regula.



En la trobada, tal com va manifestar Espot, es va informar les entitats de l’estat del desplegament del protocol amb la Comunitat de Sant Egidi per a l’acollida de refugiats i «els darrers avenços» en la implementació de la llei d’erradicació de la violència de gènere, per exemple, la guia de col·laboració que preveu els protocols de detecció precoç de casos de violència de gènere i domèstica, i també sobre la llei d’igualtat de tracte i no discriminació.



També es va abordar l’auditoria sobre els serveis socials i sociosanitaris. Sobre la llei d’igualtat, Espot va recordar que el repte per a aquesta legislatura és que es pugui aprovar i que serà el proper Govern qui l’haurà de desplegar, per la qual cosa va destacar que tindran «deures» pendents.

Participació social

El ministre d’Afers Socials també va dir que la Copec pretén ser un organisme on les entitats cíviques tinguin «veu i vot» i se’ls pugui fer «partícips» de les accions dutes a terme en matèria social. En aquest sentit va remarcar que els participants els han fet arribar algunes observacions de caire formal sobre l’auditoria i algunes demandes sobre més documentació. Espot va concloure que es prenen «amb molta seriositat» les observacions que els puguin fer arribar, ja que l’objectiu que té el ministeri és «seguir millorant».