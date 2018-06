El capità Stevic defensarà una temporada més els colors andorrans

El MoraBanc Andorra va fer pública ahir la seva tercera renovació. Després de David Jelínek i de Guille Colom, Oliver Stevic és la tercera peça que es queda al Principat i almenys defensarà durant una temporada més els colors de l’entitat. Fins ara, el pivot serbi de dos metres i quatre centímetres ha acreditat un molt bon rendiment i s’ha erigit com un dels catalitzadors del vestidor, fet que l’ha portat a compartir la capitania amb Guille Colom.

Tres mesos de baixa

D’aquesta manera, tal com ja estava previst, el jugador de 34 anys es reincorporarà a l’equip quan hagi acabat els seus tres mesos de recuperació després de l’operació del trencament parcial del tendó d’Aquil·les dret, una molèstia que arrossegava des de feia uns mesos però que va optar per aplaçar per poder acabar la magnífica temporada que ha realitzat el club del Principat.

En la passada temporada, Stevic va jugar 34 partits amb 17 minuts de joc, 6,4 punts anotats, 3,6 rebots i un 8,2 de valoració de mitja. En total ha jugat 567 minuts aquesta temporada (a la fase regular) i ha anotat un total de 218 punts amb un encert del 59% en tirs de dos i en un 67% en tirs lliures. Ha capturat un total de 122 rebots, 41 d’ofensius i 81 de defensius. A més, ha realitzat 19 assistències i 24 recuperacions, aconseguint un total de 280 punts pel que fa a la valoració.

«De la seva feina sovint es destaquen els intangibles que sempre donen un extra a l’equip en moltes situacions», explicava el club en un comunicat. Stevic va arribar fa dues temporades després d’una trajectòria per les lligues sèrbia, polonesa, espanyola, italiana i turca.

Molt important/ En aquest sentit, Francesc Solana, director esportiu del club, va explicar que «ha estat un jugador molt important per nosaltres aquestes dues darreres temporades i ho és pel seu rendiment, òbviament, però també com ajuda a cohesionar un vestidor que té moltes nacionalitats». A més, va exposar que «és el nostre capità i el seu compromís està més que demostrat per exemple amb l’esforç que ha fet els darrers cinc mesos de la temporada en què ha estat jugant tot i tenir una lesió al tendó d’Aquil·les».

«Ara només cal esperar que es recuperi bé de l’operació i que al principi de la temporada ja pugui començar ajudar-nos», concloïa satisfet Solana.