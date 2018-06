Acaba l’Andorra Senior Cup amb molta demanda

«Estem contents amb aquesta competició, va ser un cap de setmana molt bo», explicava Talín Puyalto, organitzador de l’esdeveniment. «La gent va acabar molt contenta, van ser unes jornades molt bones, i hi va haver un gran ambient, la qualitat dels equips va ser excel·lent», explicava. A més, va destacar que la gent va demanar repetir i que «la valoració en general és molt positiva». «Hem tingut jugadors i equips molt importants i els conjunts que han vingut de fora ens han demanat repetir. De fet, avui mateix ja hem rebut dues sol·licituds per participar en el torneig de l’any que ve», comentava. «Els equips van demanar participar l’any que ve a la de +45», afegia.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació