Curs de civisme al bus per a infants

Reduir el nombre d'actes incívics al transport públic. Amb aquest principal objectiu s'ha decidit impulsar un nou curs, adreçat als infants d'entre 10 i 12 anys, per explicar-los-hi “com s'han de comportar quan agafen el transport públic”. Així ho ha apuntat el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, que ha destacat que no hi ha hagut un augment de mals comportaments quan els joves agafen el transport escolar, però ha reconegut que actualment es produeixen “actes incívics”. Aquesta és una de les novetats que s'ha consensuat aquest dimarts al matí, durant la celebració de la trobada que cada dos anys fan Govern, comuns, l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) i responsables d'agents de circulació i policia per fer un seguiment del Programa d'Educació Viària, que impulsa accions preventives adreçades a infants i joves d'entre 4 i 18 anys.



Una de les altres novetats que s'implementarà el curs que ve, tal com ha apuntat Jover, és un nou curs destinat a joves de 14 anys per fer-los conscients que el transport té una implicació pel medi ambient i que se n'ha de fer un ús sostenible. També es preveu la reestructuració del catàleg d'activitats, la presentació d'una proposta per donar solució a la manca d'espais per als parcs infantils de trànsit, així com la voluntat de preparar la renovació del conveni de col·laboració que caduca el proper any, perquè el programa pugui continuar.



La trobada s'ha aprofitat per fer balanç de les diverses accions associades al programa que ofereix activitats per als més petits, tallers a les aules i als parcs infantils de trànsit, conduïts per agents de circulació i per als més grans, i xerrades de prevenció d'accidents de trànsit a càrrec del Servei de Policia. Altres activitats del programa són els recorreguts amb visita al Centre Nacional del Trànsit o el Viari Show, protagonitzat pel grup de teatre de les cases pairals de la parròquia d'Andorra la Vella. En la darrera edició d'enguany, que ara es tanca, s'ha assolit un nou rècord de participació d'alumnes dels tres sistemes educatius, i s'ha passat dels 5.000 assistents. El Programa d'Educació Viària és fruit d'un conveni de col·laboració entre el Govern d'Andorra, els set comuns i l'Automòbil Club i, des de l'any 2000.



Registre de sinistralitat



Una de les reclamacions històriques de l'ACA és que els comuns arribin a homogeneïtzar els registres de sinistralitat a les carreteres per poder emprendre accions conjuntes i tenir dades més fiables que en l'actualitat. El cònsol menor de Canillo, David Palmitjavila (representant dels comuns a la reunió), ha destacat davant la premsa que ja fa dos anys que els set comuns comparteixen unes graelles que s'omplen a mà, amb dades que es poden tractar des del punt de vista estadístic. De cara l'any que ve Palmitjavila s'ha mostrat esperançat que aquest procés es podrà fer de forma informatitzada pels set comuns i, d'aquesta manera, es es podran tractar les dades de manera molt més ràpida, també amb la policia, i permetrà que es puguin fer accions de seguretat.