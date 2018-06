La Fiscalia no veu delicte penal en l'adjudicació a Spai

La Fiscalia ha decidit arxivar les diligències d'investigació que havia obert en el cas de les adjudicacions que va fer el cap de Govern, Toni Martí, a una empresa de manteniment de programari i maquinari informàtic de la qual és administrador únic el seu germà. Segons la resolució que han fet pública els sindicats, l'organisme argumenta la seva decisió en considerar que no hi ha indicis que puguin fer considerar el fets comunicats com a "constitutius d'infracció penal tipificada".

La investigació es va obrir després que a principis de febrer el sindicats públics presentessin un escrit de denúncia perquè investigués les adjudicacions a l'empresa Spai per un import total de 358.002,53 euros. Segons es va indicar en aquell moment, els representants sindicals estaven "preocupats" per si les actuacions havien "incomplert la llei de la Contractació Pública" i per això van decidir actuar.