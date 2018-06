Recurs a l'arxivament de les denúncies contra docents de la Seu

La fiscalia de l'Estat a Lleida ha decidit recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'arxiu de l'Audiència de Lleida contra els vuit professors de la Seu d'Urgell que van ser acusats d'un delicte d'incitació a l'odi pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1-O.

El ministeri públic considera que la Sala "es va precipitar" en ordenar el sobreseïment lliure abans d'acabar la fase d'instrucció perquè, segons el seu parer, faltaven analitzar les entrevistes fetes a dos dels cinc nens que presumptament es van veure afectats pels comentaris dels docents. L'Audiència de Lleida va emetre dimecres passat, dia 13, una interlocutòria en què concloïa que els fets denunciats no són constitutius del delicte que s'imputava als docents.

El febrer passat, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell ja havia arxivat provisionalment la causa penal contra sis dels vuit mestres i va mantenir obertes les diligències a dues professores de Primària del col·legi Mossèn Albert Vives de la capital alturgellenca, a qui l'Audiència també va arxivar el cas. Des de la defensa dels docents han expressat el desig que aquest sobreseïment estableixi un precedent per als més de 500 professionals que han estat investigats des de l'1-O i, especialment, per als nou docents de l'Institut El Palau que, com els de la Seu, van ser denunciats per un grup de famílies, la majoria vinculades a la Guàrdia Civil.