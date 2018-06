Les proves confirmen que la família ingressada va ingerir tora

Els resultats de les proves toxicològiques que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HSNM) va enviar a l’Hospital Clínic de Barcelona per identificar la planta verinosa que va portar a l’ingrés de quatre persones ara fa un mes ja han arribat a les mans dels afectats. Les analítiques constaten que la ingesta de tora blava –també coneguda com acònit– va ser la causant de la intoxicació greu d’un matrimoni de prop de 60 anys, la filla de 29 i la seva xicota de 23.



Tot i que ja disposen de l’evidència científica, la família segueix defensant que l’amanida que van menjar no contenia tora sinó api silvestre. «Nosaltres vam menjar api. El que on sabem és si van créixer juntes o si es van tocar», va explicar ahir Nerea Moreno a EL PERIÒDIC. La filla del matrimoni, que va estar ingressada a la Unitat de Cures Intensives, ja va argumentar quan va rebre l’alta hospitalària que podria ser que alguna fulla s’hagués afegit a l’amanida sense voler. Totes les herbes les va collir el pare de la Vall d’Incles, una zona on sol anar a agafar plantes silvestres per després cuinar-les.



Els resultats de les proves no concreten la quantitat de tora ingerida, però segons Moreno, hauria d’haver estat ínfima tenint en compte que van poder sobreviure a la ingesta d’una de les plantes més verinoses d’Europa. «Si haguéssim menjat un plat de tora ja no seríem aquí», va apuntar l’afectada.

Comparació amb el cas a França

Moreno va comparar la situació que va viure la seva família amb la de l’home de 78 anys que, fa una setmana, va morir després de menjar tora blava collida del massís del Canigó.



L’excursionista francès va agafar l’acònit confonent-lo amb api silvestre o coscoll. Amb la seva parella va cuinar la planta per sopar i l’home va morir al cap de pocs minuts d’ingerir-la. La dona, per la seva banda, va patir nàusees i vòmits i va ser hospitalitzada a Perpinyà. Després d’haver estat greu, la seva vida va deixar de córrer perill.

Evolució positiva

Els afectats residents ja estan totalment recuperats de la intoxicació. El pare, de 64 anys, va ser el que va patir els símptomes més greus, amb diverses aturades cardíaques. La mare, de 63 anys, també va estar intubada i amb respiració mecànica durant uns dies, i va patir problemes al sistema nerviós.



Moreno i la seva parella, Ainoha Fernández, van ser les que van sortir abans de l’hospital, però també van patir paràlisis parcials i encarcarament, a banda del formigueig a la boca que van notar mentre menjaven l’amanida. Ara el que prioritza Moreno és que tots estan en perfectes condicions i que tot s’ha quedat en un ensurt.