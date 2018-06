Unes 1.900 persones voten per dipòsit a les eleccions de la CASS

Des del dilluns 11 de juny fins avui a les 13.00h, un total de 1.910 persones van escollir els seus representants al consell d’administració de la CASS a través de la modalitat del vot per dipòsit. Aquesta xifra és molt més elevada que la que es va registrar en les últimes eleccions de la parapública, fa quatre anys. Llavors, només van optar per aquesta modalitat de vot un total de 764 persones, segons reflecteixen les dades de la CASS. Així, l’increment ha estat del 150%.



El col·lectiu que ha apostat més per al vot per dipòsit ha estat el dels pensionistes, amb 708 vots. Per sota seu, els assalariats també ho han aprofitat, amb 671 vots. Pel que fa als empresaris i treballadors per compte propi, han votat per dipòsit 531 persones. El primer dia en què es va obrir el període de votacions només es van rebre 169 vots, però la dada va anar incrementant a mesura que passaven els dies. El dia amb més vots rebuts va ser dilluns 18 de juny, quan es va arribar als 330 vots.



El termini per votar per dipòsit ha acabat avui al migdia. Demà se celebren les eleccions i els votants poden exercir el seu dret de vot des de les 08.00h i fins a les 21.00h a l’edifici de la CASS, a Andorra la Vella. Els assalariats podran escollir entre un total de set candidatures, els empresaris entre dues i els pensionistes entre sis. Fins a un total de 66.133 persones poden votar en aquests comicis.



D’altra banda. el consell d’administració de la parapública ha presentat avui les xifres de liquiditat del primer trimestre de l’any. En el comunicat es constata un agument dels ingressos motivat per l’increment del nombre de cotitzants assalariats i treballadors per compte propi.



Concretament, el nombre d’assalariats ha arribat als 42.655, és a dir, ha augmentat un 4% respecte el primer trimestre de l’any passat. La quantitat de cotitzants per compte propi també ha anat a més. En comparació ha augmentat un 6,4% més dels que constaven registrats el març del 2017.



Així, els ingressos per cotitzacions de la branca general s’han incrementat en un 7,8% pels ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis. En total, aquests ingressos han arribat als 31,7 milions d’euros. La branca de jubilació ha augmentat els ingressos un 6,7%.