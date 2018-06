Xoc frontal de gravetat entre dues motos

Dues motocicletes han xocat frontalment aquesta tarda a la carretera de l'Obac, al punt quilomètric 0,850, just davant del concessionari de la Seat. Com a conseqüència, els dos motoristes, residents de 34 i 32 anys, haurien resultat ferits greument i estan sent atesos a l'hospital, on els ha traslladat el SUM. Segons ha informat la Policia, el sinistre s'ha produït a les 19:20 hores i la col·lisió ha estat entre una BMW GS800 i una Kawasaki ZX 636 Ninja, totes dues amb matrícula del Principat.

La primera atenció l'han dut a terme efectius dels bombers que han arribat al punt del sinistre amb dues ambulàncies, una procedent del parc d'Andorra la Vella i l'altra de la Massana. Segons han indicat des del cos, un dels motoristes estava inconscient i amb problemes respiratoris, mentre que el segon es trobava conscient però presentava politraumatismes. Un cop ha arribat la primera ambulància del SUM, s'ha fet càrrec del ferit més greu i posteriorment, ha arribat una segona ambulància del SUM que ha atès l'altre ferit. A partir d'aquí bombers han ajudat en la medicalització fins que s'ha procedit al trasllat a l'hospital.

L'incident, del qual es desconeixen encara els detalls, ha comportat que s'hagués de tallar el trànsit a la CG2 i que els vehicles es desviessin pel Pont Pla i el Dos Valires. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat membres del cos de bombers, de la Policia, el SUM i agents de circulació d'Escaldes que s'han encarregat de tallar la circulació i desviar els vehicles cap a les rutes alternatives. Segons han informat des de Mobilitat, el trànsit s'ha restablert a les 21:24 hores. Després de l'atenció mèdica, els bombers també han desplaçat un camió per fer tasques de sanejament i neteja de la calçada.

A l’espera dels cursos per a motoristes de l’ACA

Els cursos setmanals per a motoristes que va plantejar l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) a l’abril encara no s’han posat en marxa. L’objectiu de l’ACA era tirar-los endavant a la primavera, abans de l’estiu, juntament amb una campanya de conscienciació per sensibilitzar sobre els perills a la carretera. El motiu pel qual l’entitat va decidir durant l’assemblea general de socis del 15 de març que el pla de seguretat viària anual es centraria en el col·lectiu motorista té a veure amb l’elevat nombre d’accidents mortals amb moto que es van registrar durant l’any passat i durant aquest primer semestre del 2018.

El 6 de gener un motorista de 57 anys va morir a la CG-2 en direcció a Escaldes. El 14 de gener, un home de 64 anys també va perdre la vida a Basella. Al febrer, a l’avinguda Salou, un pare de 45 anys i el seu fill, de 16, van morir en un possible avançament de moto. Finalment, el 12 de juny, un motorista alemany va patir un accident també a la mateixa avinguda. Aquest últim es manté estable dins la gravetat.