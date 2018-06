La Fiscalia no veu indicis penals en les adjudicacions a Spai

La Fiscalia ha decidit arxivar la investigació que havia obert en relació a les adjudicacions directes del cap de Govern, Toni Martí, a una empresa de manteniment de programari i maquinari informàtic (Spai) de la qual és administrador únic el seu germà. El ministeri públic considera que no es desprenen indicis per considerar els fets com a «constitutius d’infracció penal tipificada». Les diligències es van obrir després que a principis del mes de febrer sis sindicats de l’administració pública (CFPA, USdA, SEP, ABA, SIPA, i A118) van presentar un escrit de denúncia perquè el ministeri públic posés el focus en quatre contractacions fetes entre l’abril del 2015 i el gener passat que ascendien a un total de 358.002,53 euros.



Amb tot, la resolució del 12 de juny que van fer pública ahir els sindicats, no descarta anomalies administratives. Així s’indica que després de les diverses diligències practicades, amb «àmplies» declaracions de dos responsables del departament de sistemes informàtics del Govern, «malgrat les eventuals anomalies que es poguessin donar en la tramitació administrativa de les licitacions» –que en aquest cas s’haurien d’analitzar des de la via administrativa–, «no es desprenen de les actuacions elements constitutius d’infracció penal tipificada actualment, especialment dels delictes de corrupció, tràfic d’influències» o altres de similars. Per aquest motiu, assenyala, que «els fets objecte de comunicació resulten en l’estat actual de les actuacions atípics des d’un prisma penal», motiu que porta a «acordar l’arxiu de les presents actuacions».

Crítica

La Fiscalia, a més, aprofita la resolució per fer una estirada d’orelles als sindicats. En primer lloc retreu que la documentació aportada no incloïa els acords dels òrgans de representació dels col·lectius, per la qual cosa no sap «si les persones que formularen la comunicació ho feren a títol particular o fruit d’una decisió aprovada pels òrgans competents de les entitats».



En segon lloc, com s’ha dit, el Ministeri Fiscal és especialment crític amb els sindicats de la Policia. Els recorda que «tenen l’obligació de notificar al Ministeri Fiscal per les vies oficials, la comissió de qualsevol fet punible quan en tinguin coneixement i procedir a la seva immediata investigació». Un fet que afirma que «no és baladí», ja que a parer del fiscal, el fet de no haver actuat de la manera que considera que s’hauria d’haver fet comporta que no s’hagi pogut «sol·licitar amb plenes garanties d’imparcialtiat la col·laboració del cos de Policia». Des del seu punt de vista, la forma de procedir d’alguns col·lectius policials «no compleix amb el fonamental principi d’actuació d’absoluta neutralitat política i imparcialitat» que exigeix la llei del cos.

Reacció

Davant d’aquestes consideracions, el president del CFPA, Salvador Prieto, es va mostrar molt molest. «Com a policies sabem què diu la llei i la sabem interpretar. No sé si interpretar que s’està posant en dubte la nostra professionalitat i això com a col·lectiu no ho podem permetre», va afirmar, afegint que «no només nosaltres hem d’estar en contra d’aquestes valoracions sobre el cos, fins i tot crec que el ministre [Xavier Espot] hauria de dir alguna cosa». Igualment va reiterar que «no ens ho esperàvem del fiscal i més quan ell sap que quan es requereix l’actuació de la Policia hi som i actuem de manera imparcial sigui el tema que sigui». Prieto va recordar que en cap cas havia actuat el sindicat policial de manera unilateral, sinó que l’acció es va fer des de la plataforma.



El portaveu de la plataforma sindical, Gabriel Ubach, es va mostrar «decebut» amb la resolució, però va assegurar que «ho respectem». Ubach va manifestar que «hem d’entendre que la Fiscalia ha fet el que ha pogut i que ha actuat de bona fe. Si no creguéssim en la separació de poders, estaríem dient que Andorra és una república bananera». Amb tot, també va rebutjar que el Ministeri Fiscal hagi entrat a valorar l’actuació de la policia.