El comú executa la clàusula de cessió del telecabina d’Arinsal

El Comú de la Massana va informar que ha decidit executar la clàusula per obtenir la cessió del telecabina d’Arinsal, prevista en el contracte d’arrendament ara fa 20 anys per tal de poder garantir que la instal·lació pugui continuar «funcionant amb normalitat».

El contracte d’arrendament del telecabina va acabar el 31 de gener però no es va poder renovar, com estava previst, pel litigi que mantenen les dues parts propietàries del giny. No obstant, el comú i EMAP continuen en possessió de totes les instal·lacions i del telecabina. Atesa la impossibilitat de signar un contracte d’arrendament amb les dues parts el comú va decidir iniciar fa uns mesos els tràmits necessaris per a la cessió.



De moment, s’ha iniciat la via administrativa. En els pròxims dies, el ple de comú resoldrà el procés i a partir d’aquí quedarà oberta la possibilitat de recórrer a la via judicial. «El comú ha de mantenir sempre la seva neutralitat respecte els litigis privats i ha de vetllar pel compliment i essència del contracte inicial i alhora assegurar que Arinsal continuï disposant d’aquest telecabina», va afirmar el cònsol, David Baró.