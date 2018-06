Fórmula estiuenca reforçada i apta per a tots els públics a La Massana

«Hem buscat espectacles de carrer perquè a l’estiu la gent té ganes d’estar al carrer», aquesta va ser la primera declaració d’intencions de la consellera de Cultura de La Massana, Jael Pozo, al preludi de la presentació de la programació cultural estiuenca de La Massana. «Però que siguin de qualitat i innovadores», va afegir. Segon posicionament: «Volem arribar a tothom, independentment de l’origen o de l’edat, hem evitat les barreres lingüístiques», d’aquí que més enllà del llenguatge universal de la música, els espectacles teatrals se serviran, eminentment, del llenguatge corporal i de la descoberta intuïtiva, en el cas dels tallers. Tercera i última declaració d’intencions: «Volem ser una plataforma pels artistes del país». I d’aquí que la majoria dels noms del programa són andorrans, deixant a banda els espectacles teatrals i algun taller infantil.



Novetats

De tres capvespres d’estiu l’any passat, ara se n’oferiran quatre «perquè van funcionar molt bé», va assenyalar la directora de Cultura del comú, Montse Checa. Les primeres a desfilar-hi seran The Swing Girls, inspirades en la música dels anys 50 i 60. Música per escoltar i ballar, un espectacle també visual.



El següent capvespre l’amenitzarà Lizard, un grup creat a finals de l’any passat que, com va explicar una de les seves integrants, Marta Verdes, «versiona temes de pop-rock en anglès, castellà o català d’intèrprets com Radiohead, Bowie o Vetusta Morla». També formen part de la iniciativa els Melicotó, guanyadors de l’edició del Talentejant d’Escaldes de l’any passat i Jordi Botey amb el seu espectacle Oh, benvinguts autors. «Feia sis anys que no actuava a La Massana, no per culpa del comú, sinó per culpa meva», va dir divertit Botey abans d’explicar que farà «un concert de cantautors catalans del meu gust on també repassarem alguna peça local de Lluís cartes» i una joieta: «una adaptació d’un poema d’Antoni Morell, La mort no té clàxon, musicat com jo he volgut».



Aquest any també s’incorpora una altra nit de teatre, a la ja tradicional nit sense paraules, el 9 d’agost; se li suma la nit dels somnis, el dia 2. La primera ens parlarà del trencament de la zona de confort amb l’espectacle Hats que s’estrena a Andorra després que aquest mateix any fos primícia a la Mostra d’Igualada. La nit sense paraules, portarà l’espectacle Nàufrags de la Companyia La Industrial Teatrera que, segons van explicar, el comú «feia molt de temps que perseguia». «Es tracta d’un espectacle en clau de clown per recordar que tots tenim naufragis en la vida quotidiana i que és més fàcil superar-ho des de l’humor», va recordar Checa.

Tot i que la programació de tot el cicle estiuenc està pensada per a tota la família, també s’han pensat activitats específiques per al públic infantil , totes per fomentar els valors de la sostenibilitat. Hi haurà un taller per muntar titelles, un espectacle ballable en clau infantil, un joc per fomentar el reciclatge on una escorredora pot acabar sent una cistella de bàsquet i la companyia Xip Xap amb l’espectacle Indis.



Diada dels Pirineus

Els castellers d’Andorra s’han fet un espai en la programació estiuenca de La Massana i el 14 de juliol celebraran una Tarda de Castells, en companyia dels Minyons de Terrassa i la Colla Jove de Barcelona. «La pastanaga que posem perquè vingui gent és que podria ser la primera vegada que es carregui un castel de nou a Andorra», va explicar el cap de colla dels del Principat, Juli Peña. Però, atenció, que el castell-al·licient aniria a càrrec dels Minyons de Terrassa perquè «els d’Andorra som encara una colla molt jove i hi estem treballant». En total, segons Peña, esperen reunir «uns 600 castellers».



A més, a aquestes activitats cal sumar-li les de les festes majors de la parròquia, així com el cicle d’orgue i la Serenalla Market.