Dansa, música i performances a la llum de les candeles d’Ordino

En aquests espais, es podrà apreciar durant quatre hores seguides una performance de dansa contemporània, un espectacle de foc, un duet de pop-rock i un viatge pels clàssics més importants de la història del jazz a càrrec del saxofonista Guillem Tudó qui va explicar que «serà el primer concert tan llarg», encara que repetirà algunes peces, com passarà igualment a la resta d’escenaris. A més, Tudó, també va dir que es va esforçar a triar «un repertori que coordini amb les espelmes». Josep Maria Cabanes, subdirector general de banca país d’Andbank, patrocinador de l’esdeveniment va destacar «la màgia» d’aquesta nit que és, a més, «de les més curtes de l’any».

Ordino celebrarà el divendres al vespre la primera edició a Andorra de La nit de la candela, una iniciativa importada del poble italià de Vallerano, molt a prop de Roma. La consellera de Cultura de la parròquia, Vanessa Fenés, la va descriure com una activitat «plenament cultural», ja que a banda de les «10.000 espelmes distribuïdes pel barri antic», també hi haurà «quatre escenaris ben definits als jardins de la Casa d’Areny-Plandolit, Placeta del Pajó, La Placeta i els jardins de Casa Rossell».

