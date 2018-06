L’evolució dels valors centrarà la Universitat d’Estiu aquest any

La 35a Universitat d’Estiu d’Andorra se celebrarà del 3 al 6 de setembre al Centre de Congressos del Comú d’Andorra la Vella. Enguany abordarà un tema tant essencial com intangible: els valors. Per tractar-lo, es comptarà amb la participació de diversos investigadors i especialistes d’àmbits diferents. El programa inclou un total de nou conferències i quatre debats que tindran lloc a partir de les 18.00 hores. El sociòleg, Michel Wieviorka, serà el moderador dels debats que permetran que el públic tingui una visió clara i inclusiva d’aquesta realitat complexa. Com és habitual, les conferències seran obertes a tothom, gratuïtes i amb servei d’interpretació simultània.



El Govern va destacar el reconegut prestigi dels ponents que participaran a la Universitat d’Estiu i la temàtica que s’abordarà, de plena actualitat i d’interès per a tota la societat i va destacar la necessitat d’educar en valors.



La setmana s’encetarà amb una perspectiva històrica per contextualitzar tres grans tendències en què es mou l’ésser humà global actual. Mobilitat, arrelament i cosmopolitisme és el títol de la conferència que impartirà l’historiador, François Chaubet, que donarà les claus per entendre l’origen d’aquestes sinergies globals.



La ponència Mitjans de comunicació, opinió, valors, del sociòleg especialista dels mitjans, Jean-Marie Charon, abordarà les transformacions en curs i els perills que cal tenir en compte a l’hora de seleccionar la informació que permet fonamentar l’opinió. Un cop definit el marc global en què es mou la societat actual, la Universitat d’Estiu s’endinsarà, el dimarts 4 de setembre, en els mecanismes individuals i col·lectius que entren en joc a l’hora de construir els nostres valors.