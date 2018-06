Ramírez serà banderera

Ramírez va manifestar la seva felicitat pel fet de ser la banderera: «Quan m’ho van dir no m’ho podia creure, sempre fa il·lusió i és un honor ser la banderera». «L’objectiu és millorar marques, fer algun rècord d’Andorra, gaudir de la competició, agafar nivell i veure com estem internacionalment», afegia.

Per la seva banda, el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, va desvelar que la banderera seria la nedadora Mònica Ramírez perquè «crec que té una trajectòria important» i «s’ho mereix». A més va recordar que «per fer un bon paper patirem molt». «Els francesos porten 400 atletes, ens costarà molt estar a un nivell mitjà. L’objectiu seria superar a San Marino o Mònaco, però tenim els Jocs molt a prop», afirmava.

El cap de Govern, Toni Martí i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, van rebre la delegació de 31 esportistes que assistiran als Jocs Mediterranis. Martí va voler destacar que «juguem a casa perquè juguem a Tarragona» i va manifestar que «arribarà el dia en què Andorra guanyarà una medalla perquè s’està fent bona feina». Així mateix, Gelabert va destacar que «amb algunes disciplines hi haurà esportistes olímpics» i que «és una bona oportunitat». «Hi ha esportistes que ens han demostrat que estan als nivells dels grans», assenyalava, «Tindrem molts bons resultats», opinava.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació