Espot, a favor de mesures «no traumàtiques» per garantir el futur de les pensions

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va dir que estava d’acord en què cal prendre un «conjunt de mesures no traumàtiques, però efectives» per tal de garantir l’actual sistema de pensions. Malgrat que no va voler fer valoracions, el ministre considera que el contingut i les conclusions de l’últim informe de la CASS en què s’indiquen una sèrie de mesures per revertir la situació de la parapública i la viabilitat del sistema, «s’ha d’analitzar des del respecte i l’atenció».



Segons Espot, el fet que l’estudi tingui l’aprovació de tots els membres del Consell d’Administració, també dels que no van ser anomenats pel Govern, mostra la «dosi addicional d’imparcialitat».



Tot i no estar segur de si pròximament s’hauran d’implemantar totes les mesures proposades fins ara, Espot sí que va dir que «tracen un bon camí i un bon guió de cara al futur». Així mateix, va afegir que «tots sabem que en aquest àmbit no hi ha miracles» i que l’envelliment de la població fa que s’hagin de prendre un seguit de decisions.





Les mesures

Entre les mesures proposades pels experts francesos destaca la de no revaloritzar anualment les pensions amb el 100% de l’IPC si superen el salari mínim. Per altra banda, l’informe també incideix en la necessitat de modificar la llei per tal que els coeficients de reducció de les pensions canviïn, de manera que com més alta sigui la prestació de jubilació, més alt serà també el percentatge de reducció. Així mateix, insisteixen en què cal augmentar les cotitzacions i l’edat de jubilació progressivament.