Objectiu: autonomia

Tothom vol ser autònom per si mateix. A vegades, però, no és gens senzill, ja que diverses circumstàncies poden dur a dependre constantment d’una altra persona o d’un aparell aliè, com una cadira de rodes. L’Institut Guttman, una referència internacional en la promoció i l’impuls de la rehabilitació integral, col·labora des de fa temps amb Andorra per oferir una millor qualitat de vida als seus pacients. El gerent i director de l’Institut, Josep Maria Ramírez, va ser ahir a la jornada sobre Tecnologia i productes de suport per la millora de l’autonomia funcional, celebrada a l’Hospital Nostra Senyor de Meritxell, i va considerar que neurociència cognitiva, rehabilitació tradicional i tecnologia, és la combinació perfecta per solucionar, o si més no millorar, qualsevol patologia severa. «Malgrat les limitacions que poden quedar després d’una lesió, procurem que es pugui reprendre una vida satisfactòria i empoderada que permeti participar en la societat», va dir Ramírez.



Autonomia personal

El ministre Espot va destacar ahir que la jornada s’emmarca en les accions iniciades amb les instal·lacions del Servei per l’Autonomia Personal, ubicades a Clara Rabassa. A més, va afirmar que l’esdevenir de l’espai físic de productes de suport ha de servir per informar a les persones amb discapacitat o dependències, les seves famílies i als cuidadors i professionals que els acompanyen. En definitiva, va dir, l’objectiu és la promoció de l’autonomia personal.