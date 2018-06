Andorrans als podis de Les Ventoses

La presència de pilots de l’Automòbil Club d’Andorra no va ser tan nombrosa com en altres ocasions a la Pujada a les Ventoses, quarta prova del calendari del Campionat de Catalunya de Muntanya que es va disputar el cap de setmana. Però els que hi van ser es van fer notar.

En aquesta ocasió, Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC - Baporo Motorsport) va protagonitzar una excel·lent actuació que el va portar fins a la tercera posició de la classificació absoluta, a més de guanyar la categoria turismes. Per la seva banda, Ramón Plaus (Speed Car CM) es va alçar amb el triomf de la categoria CM Promoció.

També va pujar al graó més alt del podi, en aquest cas del Grup A, Ingrid Rosell (Seat León - Baporo Motorsport), a més es va situar en el top cinc de la categoria turismes.

No obstant això, la mala notícia de la jornada va ser per a Edgar Montellá. Després d’anar solucionant diferents problemes mecànics que es van anar produint durant les mànigues d’entrenaments, es va quedar aturat a la meitat de la primera pujada de carrera amb el motor del seu Speed Car trencat.

«Hem fet una pujada sense cap error llimant cada dècima en els llocs en què es veia que era possible fer-ho. Estic molt satisfet per aquest primer triomf, ha costat molt però al final ho hem aconseguit. El tercer lloc en el podi absolut ha estat un premi afegit inesperat», comentava De la Casa.