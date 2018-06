Acaba una exitosa edició de la lliga nacional

El cap de setmana passat es va celebrar la cloenda de la Lliga de dards al pub el Temple. En la categoria Màster, la victòria va ser pel Bar la Sardana i en dones, pel bar In Situ. La competició va fer que 250 persones s’apropessin a la darrera jornada de la temporada.

La prova organitzada per JocTronic té una lliga d’hivern i una de primavera, així com una Copa d’Andorra, els campionats de Festa Major i els rànquings dels cap de setmana. A part, se celebren competicions virtuals durant tot l’any que estan connectades digitalment amb Espanya, Portugal, Suïssa i Itàlia. Connection Darts és qui s’encarrega de l’organització.

El passat 14 de maig es va celebrar el Campionat d’Espanya per Comunitats Autònoma on Andorra va participar amb 45 jugadors. Així mateix, els campions classificats per l’International Connection Darts assistiran al torneig internacional del 27 al 30 de setembre.