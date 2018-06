La FIBA vol afavorir l’espectacle amb noves regles de joc

La Federació Internacional de Bàsquet va anunciar uns canvis al reglament oficial de joc que entraran en vigor a partir del mes d’octubre. D’aquesta manera, la propera temporada veurem canvis en l’arbitratge al Poliesportiou d’Andorra quan jugui el MoraBanc.

Aquestes modificacions menors de la normativa serviran per donar més espectacularitat al joc. Aquest fet afecta a les faltes, al rellotge de possessió i a l’Instant Replay, entre altres. La més important és en referència a les tècniques i quan sigui xiulada, després de ser recompensada amb un tir lliure, el joc continuarà amb la possessió per l’equip que tenia la pilota, d’aquesta manera, s’evita una doble penalització i segons la FIBA, es dona més equilibri. A més, si la tècnica es xiula a un assistent, a un suplent o a un acompanyant, aquesta serà carregada a l’entrenador principal i rebrà un càstig de dos tirs lliures. Així mateix, en faltes, s’afegeix el concepte de «falta doble», fet que requerirà que es cometin dues faltes individuals amb contacte físic, entre els mateixos oponents i amb el mateix grau de penalització.

Destaca també que serà obligatori que tots els accessoris que vesteixi els membres d’un equip hauran de ser del mateix color. Així mateix, ara no es considerarà una infracció fer rebotar la pilota contra el tauler de manera intencionada.

En possessions entra una nova norma i quan un equip rebi una infracció en camp contrari, el joc es reprendrà amb 14 segons de possessió.

A més com a nova norma interessant, després d’un temps mort i quan quedin dos o menys minuts del darrer quart o de la pròrroga, l’entrenador podrà decidir si reprèn el joc traient la pilota des de l’altre camp on ha d’atacar o si ho fa en el mateix camp. En cas d’avançar-la, ho podrà fer però el rellotge de tir passarà a 14 segons o menys en el cas de que aquesta xifra fos inferior. Per altra banda, en aquests dos minuts, el jugador defensiu no podrà posar cap part del seu cos a la línia de fons, i, en el cas de fer-ho, primer rebrà una advertència i si ho repeteix, una tècnica. A part, quan es tregui una pilota després d’una antiesportiva o una baralla, es farà des de camp contrari amb 14 segons de possessió.

L’IRS, encara més important

Per altra banda, també serà molt important el paper del cap de taula, que tindrà més poders i responsabilitat a l’hora de la revisió de l’Instant Replay. En els dos darrers minuts de partit podrà intervenir si es produeix una interferència o un tap que no hagi estat xiulat correctament, a més, en qualsevol moment podrà determinar si una falta s’ha produït a la línia de 2 o 3 punts i podrà revisar el criteri escollit en una falta personal, antiesportiva o desqualificant durant un partit de manera que la podrà canviar si així ho creu oportú. A més, quan la pilota quedi enganxada entre l’anella i el tauler es reiniciarà al rellotge de tir a 14 o 24 segons, depenent de qui afavoreixi la possessió.