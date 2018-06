Cinc equips de l’ACB encara no tenen entrenador

Mai s’havia viscut una situació així a la Lliga Endesa i aquest és l’any en què menys entrenadors s’han mantingut a la banqueta quan han acabat la temporada. S’han anunciat molts canvis, entre ells el de la banqueta del MoraBanc Andorra, que entrenarà Ibon Navarro. En els darrers dies també s’ha anunciat, per exemple, que Porfi Fisac serà l’entrenador del Tecnyconta Saragossa, però encara hi ha diversos equips que no tenen algú que els lideri. És el cas de l’FC Barcelona Lassa, que encara no ha anunciat si renova a Svestislav Pesic.

Per altra banda, l’Herbalife Gran Canària tampoc té entrenador. En aquest sentit, el president de l’entitat, Enrique Moreno, va explicar dilluns que «l’illa es barallarà per tenir un bon tècnic i un equip». Va revelar que Berdi Pérez, director esportiu de l’entitat, «ha fet gestions i ha tingut converses durant el cap de setmana, però encara no podem parlar de noms». «Com a president no tinc una proposta ferma indicant-me qui ha de ser el proper entrenador», manifestava.

Així mateix, el Montakit Fuenlabrada tampoc té a ningú a la banqueta després que Néstor García i l’entitat no arribessin a un acord. La situació és la mateixa amb l’UCAM Múrcia després que Navarro anunciés que marxava al MoraBanc i amb el Delteco GBC després de l’anunci de Fisac. El darrer s’hauria fixat en Jota Cuspinera, segons va anunciar El Diario Vasco. Ara per ara no hi ha més anuncis però en els pròxims dies s’haurien de seguir tancant banquetes. La qüestió segueix sent el destí de Joan Peñarroya.