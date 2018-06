La meitat dels enquestats no saben què fa el raonador

L’Observatori del CRES va incloure per primera vegada preguntes sobre el raonador del ciutadà en l’enquesta sociològica del primer semestre del 2018. Tot i que els resultats obtinguts reflecteixen que un 75% de la població que va recórrer als seus serveis en el darrer any es mostra molt o bastant satisfeta amb l’atenció rebuda, un qüestionari més específic sobre les seves funcions va posar de manifest que la ciutadania té un gran desconeixement sobre la feina que du a terme.

Gairebé un 49% de la població enquestada va apuntar que no sabia quines eren les seves principals funcions, mentre que la resta de respostes van ser molt dispars. Una 10,5% creuen que s’encarrega d’ajudar la gent quan té problemes o pateix injustícies. Un 9,5% consideren que desenvolupa el paper de mediador per tal de defensar el ciutadà davant dels poders públics. I d’altres s’imaginen una figura per atendre o escoltar els ciutadans.