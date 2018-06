Mor un dels motoristes implicat en l'accident a Escaldes

Un dels motoristes que va resultar ferit molt greu en l'accident d'ahir a la carretera de l'Obac, al punt quilomètric 0,850, just davant del concessionari de la Seat, va morir a l'hospital a mitjanit. Es tracta del conductor de la Kawasaki ZX 636 Ninja, un resident portugueś de 32 anys que vivia a la parròquia d'Encamp.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació