Impost de 5,05 euros per metre quadrat per a pisos buits

El Govern ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges que, tal com ja es va anunciar, crea un nou impost sobre els que estiguin buits. Tal com ha explicat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, aquest nou impost té com a objectiu “operar un canvi de mentalitat” i promoure que aquelles persones que tenen un habitatge que està sense habitar pugui ser posat al mercat de lloguer i ha insistit, per tant, que no té un afany recaptatori. S’haurà de satisfer cada 31 de desembre mentre l’habitatge estigui buit i s’aplicarà en aquelles unitats immobiliàries que estiguin desocupades com a mínim durant dos anys. El gravamen serà de 5,05 euros per metre quadrat de superfície útil. A més, es crearà un registre d'habitatges buits. Espot ha reconegut que amb l’impuls d’aquesta llei òmnibus el Govern intentarà “pal·liar” l’actual situació d’escassedat d’habitatges de lloguer però també ha recordat que no serà la solució definitiva. Malgrat tot, es vol aconseguir que l’habitatge deixi de ser la principal preocupació entre la població tal com reflecteix la darrera enquesta del CRES. Aquest projecte de llei suposa la modificació d’un seguit de normes, entre les quals la llei d’ordenació del territori i urbanisme, per possibilitar l’ajornament de l’import de la cessió econòmica més enllà del període d’un any que és vigent ara. Quant a altres modificacions, cal destacar que també afecta els locals comercials i que es fixen altres exempcions tributàries.