L’Hospital de la Seu renova i modernitza l’equipament

El Servei de Laboratori de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha renovat la totalitat dels seus equips de bioquímica clínica, hematologia i immunologia. Els canvis tecnològics han de permetre que el centre mèdic urgellenc pugui fer front a les demandes actuals i futures en aquest àmbit.



El concurs d’equipament tècnics i reactius l’ha guanyat l’empresa Beckman Coulter, S.L.U., mentre que Reference Laboratory de Barcelona ha estat l’empresa adjudicatària dels equipaments especials. El procés l’ha encapçalat el Patronat i la Direcció de la Fundació Sant Hospital sota la supervisió legal del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Les adjudicacions comportaran una important modernització dels equipaments analítics i la unificació de proveïdors. Això també permetrà una reducció i control de la despesa durant els anys de durada del concurs, que s’estableix en cinc anys, amb l’opció de dues pròrrogues d’un any.

Certificació de qualitat

En aquest aspecte, cal destacar que el Laboratori ha assolit la nova norma de certificació de qualitat ISO 9001:2015 per l’empresa certificadora Applus en tots els departaments: Bioquímica Clínica, Hematologia, Immunologia, Microbiologia, Dipòsit d’hemoderivats i Transport de sang umbilical al Banc de Sang i Teixits (BST).



Des de la Fundació Sant Hospital es remarca que tot plegat ha estat possible «gràcies a l’esforç i participació del personal del Laboratori que, de manera individual i en conjunt, s’ha implicat en la formació i en la implantació dels nous equipament per fer arribar a bon port tot el projecte». El centre mèdic també agraeix «la col·laboració i implicació dels serveis d’Informàtica i Manteniment de la FSH» i indica que els canvis tècnis permetran encarar els reptes futurs amb optimisme, consolidar la tasca que diàriament s’està realitzant i mantenir l’alt nivell. H