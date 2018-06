Richard Imbernón serà el nou entrenador de l’FC Andorra i serà presentat avui de manera oficial en roda de premsa. L’exentrenador del Vallbanc FC Santa Coloma arriba a l’entitat tricolor després de la renúncia de Candi Viladrich.

Així mateix, tal com va avançar EL PERIÒDIC, era l’opció preferida per part del club. En aquest sentit, ara fa un mes va explicar que l’Andorra era una opció que «li encantaria». «Espero que si hi ha una opció, aquest interès torni i encara que m’ha arribat alguna cosa de França, jo no vull marxar d’aquí perquè no estic en situació de marxar. Ells van mostrar l’interès per mi», revelava.

«Il·lusió de tornar»

Així mateix, també va explicar que «la meva il·lusió de tornar existeix i amb l’Andorra, no serà difícil arribar a un acord si ells així m’ho demanen», confessava. «Em vindria molt de gust tornar i crec que és un equip que ara mateix ha d’estar el més a munt possible, aspirar a una tercera divisió és raonable», opinava. En aquest sentit, Imbernón ja va dirigir els tricolors en una etapa anterior però va ser destituït pels resultats, tot i que ell creu que la decisió «no va ser justa perquè no era dramàtica». Si més no, celebra que al final aconseguissin l’ascens: «Que jo no hi fos, va ser només un detall, però va ser molt positiu i em vaig alegrar moltíssim per l’equip».

Triplet amb el Vallbanc

D’aquesta manera, Imbernón arriba a l’entitat després d’aconseguir el triplet amb el Vallbanc FC Santa Coloma i després d’aconseguir guanyar cinc lligues consecutives. Tot i així, Imbernón va decidir marxar perquè «tot i ser una lliga que ha millorat moltíssim en els darrers anys, ara és difícil fer un bon discurs».

«En l’àmbit esportiu el record és insuperable perquè parlem de semi professionalitat i el fet d’haver compartit moments amb jugadors com Ilde o Capdevila, és molt important», assenyalava. Per tot això, «dir que marxo per falta de motivació sona pedant, és una decisió presa per les característiques de la lliga andorrana, que esgoten psicològicament», remarcava. «Quan t’enfrontes 25 vegades contra un mateix equip en cinc anys, costa trobar un missatge», sentenciava.

Igualment, Imbernón no vol ser recordar com l’heroi de la gesta: «No sóc l’entrenador que ha guanyat tants títols, sóc una peça del mecanisme». «Només puc donar les gràcies per haver posat a la meva disposició una plantilla tan competitiva com per aconseguir aquests títols, estic molt satisfet per la feina», comentava en aquell moment.

Un missatge de Viladrich

Abans de marxar del club per una situació «única i exclusivament personal», l’exentrenador de l’FC Andorra va encoratjar al futur entrenador de l’entitat «a treballar i a treure petroli dels magnífics jugadors del club» i va confiar en un futur «a tornar a la Tercera Divisió a Segona B».

Així, l’Andorra va acabar novè al grup 2 de Primera Catalana, amb l’objectiu de la permanència més que assolit i es va acomiadar amb una victòria per 2 a 1 contra l’Atlètic Alpicat.