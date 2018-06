La Borda Nova podria acollir una promoció residencial de luxe

Ni parc aquàtic ni complex d’oci. Els terrenys de la Borda Nova que estaven en mans de la societat Aigua Parc SLU podrien acollir una promoció de pisos de luxe. I és que la societat titular dels terrenys els va vendre fa un parell de setmanes al grup empresarial espanyol OD Group, especialitzat en el negoci immobiliari i hoteler. El conglomerat espanyol compta amb el suport del fons d’inversió nord-americà Castle Lake, que ha dut a terme operacions, per exemple, a Espanya, on en més d’una ocasió els darrers anys va adquirir terrenys propietat de la Sareb (el banc dolent que es va crear el Govern espanyol per treure els actius tòxics dels bancs després de la crisi econòmica) per construir noves promocions d’habitatges. «El grup espanyol es dedica a les promocions residencials de luxe i als hotels», va remarcar ahir el representant legal d’Aigua Parc, Lluís Suárez, que malgrat que no va concretar més detalls del futur projecte «perquè jo ja no en formo part» sí que va destacar que «la inversió serà de diverses desenes de milions d’euros, entre la compra del terreny i la construcció».



El sòl que ha estat objecte de l’operació disposa de 10.400 metres quadrats i l’edificació construïda pot arribar fins als 26.000 metres quadrats, amb un màxim d’uns 200 habitatges. «Des de la crisi econòmica és l’operació en l’àmbit privat més important que hi haurà hagut», va remarcar Suárez.



Preguntat pels motius de la venda del terreny, el representant de la societat va indicar que «de raó només n’hi ha una i és que som una empresa privada i era més rendible vendre el terreny que no tirar endavant amb el parc».

Parc aquàtic

Amb tot, assegura que la capacitat econòmica la tenen i deixa clar que la venda dels terrenys no comporta que es descarti el projecte del parc aquàtic cobert. «Estem buscant altres ubicacions perquè sigui rendible», va afirmar Suárez, detallant que l’objectiu és trobar uns terrenys amb un «cost més confortable». «Un projecte com aquest requereix molt personal i molt manteniment i això representa uns costos importants, per tant és important ubicar-lo en un terreny que d’entrada el cost sigui baix per poder aguantar la inversió». La recerca la fan a les parròquies centrals, però en tot cas el situarien als afores. Ja han mantingut converses amb diferents comuns, però per ara no va voler avançar esdeveniments. En tot cas, després de l’estiu es podria començar a concretar algun detall més de la proposta.

Més projectes

El representant legal d’Aigua Parc SLU també va voler deixar clar el seu compromís amb el país. «L’objectiu és continuar invertit al país i a curt termini farem noves inversions relacionades amb les residències de luxe», va explicar. En aquest cas el projecte també es desenvoluparia a les valls centrals, «entre Andorra la Vella i Escaldes, i en un espai cèntric». «Estem molt a gust a Andorra i volem continuar fent inversions», va respondre en preguntar-li per si la societat manté també la participació dels inversors russos, que va remarcar que «tenen moltes ganes de fer nous projectes».

Atracció d’altres fons

L’aterratge a Andorra d’un fons d’inversió com és Castle Lake comportarà, segons Suárez, «un abans i un després». «Aquesta operació despertarà l’interès d’altres grups inversors», va assegurar, recordant que «empreses d’aquesta envergadura costa que vingui perquè no estem en una gran ciutat, però haver despertat l’interès d’un grup que compta amb un fons que és número u en l’àmbit europeu és molt important per tot el que pot generar».



Així doncs va celebrar que s’hagi pogut tancar l’operació «perquè no ha estat gens fàcil i han estat gairebé quatre anys de treball», va manifestar Lluís Suárez.

Projecte poc concret

L’anunci de la construcció d’un parc aquàtic va anar seguit, no massa temps després, de força incògnites. Els promotors mai van acabar de concretar com seria la instal·lació i en més d’una ocasió es va argumentar que es treballava en estudis econòmics per mirar com fer viable el projecte. Així, posteriorment es va parlar de la possibilitat de construir un complex d’oci amb oficines i comerços, però tampoc es va arribar a definir.