Un centenar d’equips al Tim Vòlei Andorra

El Tim Vòlei Andorra 2018 prepara la 7a edició de la competició amb 95 equips participants, tan nacionals com internacionals. En total es jugaran 183 partits de totes les categories en dotze pistes d’arreu del Principat.

La competició ha multiplicat per quatre el número de participants des de la primera edició. Ahir es va presentar l’esdeveniment. Aquest any la organització ha canviat l’estructura de la competició, establint un sistema eliminatori des de la primera fase, en lloc d’organitzar lligues per categories en la primera fase i encreuaments en la segona. «Volem que els equips amb un nivell més proper acabin competint entre ells perquè tothom se’n vagi amb la millor sensació», explicava el responsable de TIM Andorra Manel Casas. La competició se celebrarà a diferents instal·lacions esportives del país, dues d’elles situades a la parròquia d’Encamp.