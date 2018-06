Mor un motorista i l’altre segueix molt greu a l’UCI de l’hospital

El motorista que va resultar ferit molt greu en el xoc frontal de dilluns al vespre a la carretera de l’Obac, segueix ingressat l’UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va haver de ser intervingut quirúrgicament d’una cama a causa de l’accident. A més, pateix traumatismes abdominal i toràcic i diverses fractures. Es tracta d’un resident de 34 anys que, segons fonts policials, anava en direcció a Andorra quan va avançar en línia continua un cotxe, i va envair el carril contrari, xocant amb un altre motorista que va morir al mateix hospital durant la mitjanit de dimarts. Pel que sembla, ambdós conductors haurien excedit el límit de velocitat permès. Els fets van passar a la carretera de l’Obac, al punt quilomètric 0,850, just davant del concessionari de la Seat a les 19:20 hores i la col·lisió va ser entre una moto BMW GS800 i una Kawasaki ZX 636 Ninja, ambdues amb matrícula del Principat. La primera atenció la van fer efectius dels bombers que van arribar al punt del sinistre amb dues ambulàncies, una procedent del parc d’Andorra la Vella i l’altra de la Massana. Segons van indicar des del cos, un dels motoristes estava inconscient i amb problemes respiratoris, mentre que el segon es trobava conscient però presentava politraumatismes. L’incident, va comportar que s’hagués de tallar el trànsit a la CG2 i que els vehicles es desviessin pel Pont Pla i el Dos Valires. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar membres del cos de bombers, de la Policia, el SUM i agents de circulació d’Escaldes que van tallar la circulació durant dues hores.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació