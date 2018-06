Lliure de responsabilitat penal l’acusat d’un intent d’atropellament

La Fiscalia va excloure ahir de la responsabilitat penal un home amb un 20% de discapacitat mental que hauria intentat atropellar un agent de la policia tres anys enrere a la Massana. L’acusat va negar davant del Tribunal de Corts que tingués la intenció d’anar contra ell i va declarar que estava espantat i que simplement va esquivar-lo sense tenir coneixement que es tractés d’una autoritat.

Els fets es remunten al 22 d’octubre del 2015, quan el processat es desplaçava de l’Aldosa a la capital de nit i va situar-se darrere d’un vehicle que, segons va declarar, «estava frenant contínuament i no parava d’acostar-se a ell». Ja gairebé a la sortida de la Massana, el presumpte autor va relatar que es va trobar el cotxe aturat i el conductor a fora fent-li una fotografia a la matrícula. Malgrat que va demanar-li que s’aturés, ell va evitar-lo perquè tenia «por» i va insultar-lo «tot dient-li fi de puta i fent-li la botifarra».

La versió de l’agent de la policia, però, contradiu la de l’acusat i, segons va declarar durant la seva compareixença –que es va produir ahir després que la primera sessió del judici es suspengués a l’espera d’incloure el seu testimoni–, en un inici el processat circulava al seu davant, després es va apartar sobtadament al voral i just quan ell passava pel seu costat es va reincorporar.

Com que el seguia i proferia gesticulacions contra ell, va decidir parar més endavant per retenir-lo malgrat no estar de servei i anar en companyia de la seva dona. «Vaig situar-me a l’esquerra i vaig mostrar la meva placa per identificar-me i demanar que s’aturés, però aleshores va accelerar de forma ràpida tot dirigint-se contra mi; jo vaig poder apartar-me tot i que em va fregar una mica» , va relatar l’agent de la policia, que va desmentir que conegués l’acusat o el seu germà abans que es produïssin els fets com havien apuntat el processat i el germà en les seves respectives declaracions.

Mesures de seguretat

La Fiscalia va aferrar-se a l’informe pericial del psiquiatre, que sostenia que en el moment dels fets «l’acusat tenia anul·lades les seves capacitats volitives i cognitives i actuava com un nen de 12 anys», per excloure’l de la responsabilitat penal. Tot i així, va demanar diverses mesures de seguretat, com un tractament ambulatori en un centre terapèutic durant quatre anys, així com la prohibició de disposar dels carnets de conduir i de possessió d’armes al llarg dels següents deu anys. L’advocat de la defensa, en canvi, va demanar la lliure absolució tot al·legant que els fets no eren constitutius de delicte i que el seu client «havia tingut una mala percepció de la realitat però que no era una persona violenta i que en comptes d’aturar-se havia optat per evitar l’agent». De tota manera, va demanar que si el tribunal acabés acceptant la petició de la fiscalia el tractament es limités a un màxim de sis mesos.