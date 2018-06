Roger Corral, entrenador de l'Andorra HC una temporada més

Roger Corral seguirà almenys una temporada més com a entrenador de l'Andorra Hoquei Club. L'equip ha passat una temporada complicada perquè no va poder entrenar en les condicions que preferiria. No obstant això, aquest any l'equip mantindrà el bloc de l'any passat, a més ja està parlant de fer algun fitxatge i els juvenils ja podran competir amb el primer equip, fet que permetrà més rotació a la banqueta i fer substitucions en el cas de les lesions.

L'equip ha tancat la temporada salvant la categoria en el darrer partit i l'any que ve, Corral confia "a poder estar més tranquils" i "en treballar còmodament a la part alta de la taula".