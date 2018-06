Dylan Ennis, el primer reforç del MoraBanc

En el seu curt però intens periple europeu ha mostrat capacitat per ser un jugador important en moltes tasques, igual que en la seva etapa universitària amb Rice, Vilanova i Oregon. Amb els darrers va arribar a jugar la Final4 de l’NCAA amb 10.9 punts, 4.4 rebots i 3-1 assistències en el darrer any. Es tracta d’un jugador en progressió dotat d’un físic privilegiat.

Dylan Ennis va aterrar a Europa la temporada passada amb el Mega Bemax serbi amb el que va fer uns números estratosfèrics de 18.6 punts, 4.6 rebots i 5.4 assistències per partit a la lliga sèrbia, el que li va valdré fer el salt de seguida a l’Estrella Roja de Belgrad. En els 18 partits d’Eurolliga que va jugar va tenir unes mitjanes de 6.5 punts, 1.8 rebots i 1.6 assistències.

El nou jugador tricolor mesura 1.88 i arriba al MoraBanc després d’haver acabat la temporada passada amb el Tecnyconta Saragossa amb el que va jugar només els darrers 6 partits del curs sent determinant per la salvació dels aragonesos anotant 15.2 punts, agafant 3.3 rebots i repartint 2.2 assistències.

