La Seu estrena la 'Revetlla del Pirineu' per la nit de Sant Joan

La nit de Sant Joan a la Seu d'Urgell estarà marcada per la commemoració del 25è aniversari del Grup de Diables de l’Alt Urgell. Per a l'ocasió, l'entitat urgellenca s'ha encarregat de l'organització de la vetllada, que tindrà lloc a l'aparcament Doctor Peiró, i estrenaran 'La Revetlla del Pirineu', amb el suport de l’ajuntament i d'altres associacions locals.

L'aniversari es vol aprofitar per donar un nou valor afegit a la festa i animar veïns i visitants perquè celebrin Sant Joan a la Seu. L'objectiu, segons han explicat els Diables, és "reunir tothom, de qualsevol edat, en la festa per excel·lència d’inici d’estiu i en la nit més curta de l’any”.

'Village'

Per això, aquesta nit de Sant Joan l'esplanada de l'aparcament Doctor Peiró comptarà amb un 'Village' on els assistents hi trobaran una barra per poder-hi menjar i beure, juntament amb jocs gegants i inflables. A més a més, podran cremar petards al costat d'uns experts com són els Diables. La tarda festiva seguirà amb diverses propostes esportives, com ara una sessió de body combat (a 2/4 de 5), una altra de spinning (a 3/4 de 6) i una última de zumba, a les 7 del vespre.

Els qui ho vulguin tindran l'opció de sopar a la barra del recinte, I més tard, a 1/4 d'11 de la nit, es farà l’encesa de la foguera, al camp de terra annex al pàrquing. A partir de la mitjanit, començarà l’animació musical a càrrec d'un DJ, informa RàdioSeu

Flama del Canigó

Paral·lelament, des de les 5 de la tarda, Òmnium Alt Urgell iniciarà la passejada de la Flama del Canigó, des de la plaça de les Monges, amb una cercavila i animació a càrrec de BatukaSeu. A 2/4 de 6, es farà el lliurament de la Flama en un acte que tindrà lloc a la plaça dels Oms, on es llegirà un manifest. El foc que encén totes les fogueres dels Països Catalans serà rebut per la regidora de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de la Seu, Sílvia Iscla. Tot seguit hi haurà berenar per a tothom amb coca i xocolata.

El programa de la Flama del Canigó culminarà amb una cercavila pels carrers de la ciutat, que protagonitzaran els motards del Moto Club Ben Xops Alt Urgell i BatukaSeu. S’iniciarà a la plaça dels Oms i finalitzarà al pàrquing Dr. Peiró, on a la nit s'encendrà la foguera. A més a més, aquest cap de setmana Ben Xops també organitza la 5a edició de la seva Matinal Motera del Pirineu. La trobada es podrà veure just després de la revetlla: diumenge al matí a la plaça de Joan Sansa.