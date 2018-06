El PSC reclama mesures per frenar els atacs al bestiar

El diputat del PSC per Lleida, Pirineu i Aran al Parlament de Catalunya, Òscar Ordeig, ha reclamat mesures més efectives per frenar els atacs de fauna salvatge contra bestiar al Pirineu. Ordeig creu que cal "donar una resposta contundent i aclaridora per a un sector afectat, a més, per una política de retallades cruel durant tots aquests anys”.

El polític urgellenc ha recordat que els successius atacs de fauna salvatge a explotacions de vaques han comportat, entre d'altres conseqüències, la immobilització de nou explotacions de vaques de carn al Pallars Sobirà, el Jussà i l’Alt Urgell. Òscar Ordeig reclama "com en anteriors ocasions" que el Departament d’Agricultura "apliqui urgentment mesures de suport" que reverteixin el que considera com "deixadesa de la Generalitat envers la ramaderia de muntanya, afectada especialment pels atacs d’animals salvatges que provoquen casos de tuberculosi bovina”. Els ramaders també denuncien les nombroses morts de bestiar que provoca la presència excessiva d'espècies alliberades com ara l'ós bru i el voltor, informa RàdioSeu

En aquest sentit, el parlamentari ha presentat una bateria de preguntes per tal que la conselleria "especifiqui el nombre d’atacs registrats entre 2010 i 2018 i les indemnitzacions que encara estan pendents”.

De la seva banda, la viceprimera secretària del Pirineu del PSC a Lleida, Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha considerat "flagrants" els "incompliments del Departament amb el sector ramader de les comarques de muntanya, en les quals la ramaderia n’és el pilar econòmic", i ha recordat que el Parlament ha aprovat propostes per tal que es facin efectius els pagaments de les Indemnitzacions Compensatòries de Muntanya, que "no s’han fet mai efectius al 100%”.