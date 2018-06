L’FC Andorra oficialitza el fitxatge d’Imbernón

L’FC Andorra va fer oficial ahir el fitxatge de Richard Imbernón com a nou entrenador del conjunt tricolor, tal com ja havia avançat EL PERIÒDIC. De moment, el contracte és per una temporada i l’equip seguirà al Grup 2 de Primera Catalana, tal com va publicar ahir la Federació Catalana de Futbol. Segons Albert Ferré, president de l’entitat, «la predisposició per part d’Imbernón sempre ha estat la màxima i li feia molta il·lusió» i va destacar que no s’havia fet públic abans per «educació envers a Candi Viladrich, entrenador de l’entitat fins dissabte passat». «Poder fitxar a Imbernón és un orgull, s’ha de mirar el què ha aconseguit durant aquests darrers cinc anys. A més, és la persona idònia per portar el grup, perquè coneix el país i el club, no hi ha millor entrenador que ell», remarcava.

El primer club del país

Richard Imbernón, per la seva part, va reconèixer que «era la primera opció» i va exposar que «és un honor, una il·lusió i un repte tornar a dirigir l’equip». «No tinc cap espina clavada», manifestava pel que fa al seu retorn, ja que torna a l’equip cinc anys després que fos destituït.

Pel que fa a objectius, Imbernón va explicar que «és impossible parlar d’això quan no coneixes la plantilla que tindràs». «Ho podrem començar a deduir quan sapiguem la plantilla de la qual disposaré per la temporada vinent. Com a club, com a mínim, hauria d’estar a Tercera Divisió i, amb algun reforç i la gent del país, es pot aconseguir, però no es pot parlar d’objectius», assenyalava. «Ara mateix, el què no podem fer és atabalar-nos amb aquest tema que potser no es poden assolir», recordava. «És importantíssim mantenir la permanència i farem el possible per tenir una plantilla que miri cap amunt», remarcava.

Per altra banda, pensant en la plantilla, va manifestar que «hem parlat molt poc per una qüestió d’ètica, respecte i educació perquè el Candi era l’entrenador». «L’única cosa que sabem és que tot el club està fent el possible per renovar els jugadors de l’any passat. Mirarem de fitxar dins les possibilitats econòmiques i de les necessitats del club, no puc pensar en jugadors si no conec el que tinc», opinava.

«Crec que amb la plantilla actual es pot aspirar a coses, és molt competitiva, però juguem contra equips amb molta qualitat tècnica», prosseguia. «Fins ben entrada la temporada l’Andorra ha estat a dalt i això que hi ha hagut el tema de les lesions, si es queda el gruix dels jugadors, es pot fer una bona feina. Hi ha peces molt importants i molt eficients», afegia.

D’aquesta manera, Imbernón espera «aconseguir un equip que jugui molt bé a futbol, és la meva il·lusió màxima» i tot i que creu que «és difícil atreure jugadors de la Lliga andorrana perquè el club no pot arribar a les xifres que mou la lliga de la Federació», s’han d’atraure els jugadors amb altres arguments: «Volem que un jugador vingui a l’FC Andorra pel que passa al camp, no pel que passa a fora». «L’Andorra és un símbol pels que estimen al país i és un club que és més que un nom, el fan les persones, i aquestes han demostrat que és un club molt gran».

Així, les seves claus seran un nou missatge i «conèixer els jugadors en l’àmbit personal». «Tinc ganes de poder començar a parlar amb un vestidor nou», remarcava. «Tinc moltes coses a dir», sentenciava. Però tot recordant que «no tots els jugadors són iguals i no els pots tractar per igual». «Els has de conèixer i crec que una competició es juga 50% el cap de setmana i l’altre 50% o mes, durant els entrenaments entre setmana i amb les relacions amb els jugadors», concloïa.