El Thyssen proposa tes aromàtics per a una visita sensorial

Beure’s l’essència de grans quadres de la història de l’art creats per Bierstadt, Urgell, Jongkind, Canaletto i Gaugin. Aquesta és la proposta que fa el Museu Carmen Thyssen Andorra a partir de l’1 de juliol i fins al 10 de setembre. S’anomena Art & Sentits i neix de la relació entre els quadres i les infusions, emmarcada en el nou programa d’activitats sensorials GastroArt al Thyssen, per aproximar-se a la pinacoteca des d’un prisma diferent.



L’activitat consistirà en una visita guiada per cinc quadres dels artistes esmentats que acabaran amb una activació del sentit del gust, difícilment actiu durant les visites als museus, amb un tast de les cinc infusions. Una empresa de la Seu d’Urgell especialitzada en el te ha estat l’encarregada de crear les mescles ad hoc. Per exemple, i tal com va explicar la sommelier Vicky Mateu, en el cas del quadre de Jongkind, Camí de sirga prop d’Overschie: «El poliol blanc és una herba molt intensa, perfumada i delicada», barrejada amb el te groc li «dona la part terrosa» que s’inspira en el camí de sirga del quadre. La sensació final de barreja de tes i herbes és de terra i fulles humides, de fresca sota la lluna, el mateix que es pot contemplar al quadre, segons l’experta.

Per al quadre de Gaugin Allées et veues, en canvi, es va optar per fruites tropicals, «dolces i cítriques» per generar un ambient perfumat, i el te vermell que crea una sensació orgànica d’estar «dins de la selva», segons Mateu, informa l’ANA.