L’oposició titlla de «poc ambicioses» les mesures urgents de l’habitatge

La creació del nou Impost sobre els Habitatges Buits (IHB) que va anunciar dimecres el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, s’ha rebut amb cert escepticisme per part de tota l’oposició. Els grups a la minoria consideren que la taxa, que té l’objectiu d’incentivar els propietaris a introduir els pisos desocupats al mercat del lloguer i així donar resposta a la gran demanda d’allotjament, és insuficient per fer créixer el nombre d’habitatges destinats a l’arrendament. El gravamen, tal com va concretar el demòcrata, suposarà l’abonament de 5,05 euros per metre quadrat útil. És a dir, uns 500 euros anuals per un habitatge de 100 metres quadrats. A més, estaran exempts de pagar la taxa els propietaris de segones o terceres residències.



«Per si sola, dubto que la taxa sigui eficaç, perquè qui vulgui continuar tenint els pisos buits, el pagament d’aquest impost segurament no li suposarà un problema per a la seva economia domèstica », va assegurar el liberal Ferran Costa. El conseller, però, tampoc apujaria l’import de l’IHB. «No es tracta de castigar sempre el contribuent», va comentar. «S’haurien de mirar fórmules alternatives», va afegir Costa, criticant la «falta de previsió» del Govern. Juntament amb el conseller del PS, Gerard Alís, va aprofitar per criticar el desmantellament del Departament d’Habitatge per part de DA en el moment en què van entrar al govern.



Alís va admetre que el nou tribut podria ser útil, però només a llarg termini. En general, el socialdemòcrata considera que el paquet de mesures que es va concretar al Consell de Ministres podria haver anat «molt més enllà». D’entre les propostes que troben a faltar és la de reduir el percentatge de la cessió obligatòria que han de pagar als comuns els que construeixin o ampliïn edificis. La llei òmnibus només contempla el fraccionament del pagament, que si ara es pot pagar en un període màxim de tres anys, quan s’apliqui la nova norma, s’ampliarà fins als 10 anys. L’altra mesura desestimada és la congelació de l’IPC dels preus dels lloguers.



L’oposició lamenta que les mesures aprovades pel Govern no tindran un efecte a curt termini ja que, per exemple, la taxa s’haurà d’aplicar si es demostra que un pis ha estat injustificadament buit durant un mínim dos anys seguits. «És un projecte de llei de cara a la galeria i la taxa tindrà un efecte contrari a la promoció de nous habitatges de lloguer, perquè crearà pors i reticències», va apuntar Víctor Naudi, d’SDP. L’independent de la Massana, Joan Carles Camp, també preveu que les iniciatives tindran «poc impacte». «Molts propietaris estan traient els pisos del mercat del lloguer perquè no hi ha una estabilitat econòmica i, malgrat el que diguin, no hi ha un increment desmesurat dels preus excepte en casos aïllats», va afegir Camp.



Enmig de la polèmica, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va celebrar ahir l’anunci d’un nou conjunt residencial per pal·liar la manca de pisos d’alt estànding. «Tenint en compte aquesta mancança, potser resultarà més rendible fer aquest tipus d’inversió», va destacar el demòcrata, informa l’ANA.

La immobiliària agraeix les excepcions del nou impost

El sector de la immobiliària està descontenta per la creació de l’Impost sobre els Habitatges Buits (IHB) perquè suposa un augment en la pressió fiscal del país. Tot i així, el president de l’Associació d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardes, està satisfet per les exempcions que contempla la mesura.



«Ens preocupava que acabessin taxant pisos que estiguessin buits per una raó justificada», va apuntar Galobardes. «Almenys han recollit la nostra opinió», va afegir, fent referència a la demanda que van fer al Govern sobre els pisos buits en venda. Al final a aquests no se’ls aplicarà el gravamen.



Galobardes també considera que el registre d’habitatges buits que s’haurà de crear per tirar endavant el tribut evidenciarà que en realitat, «no n’hi ha tants».