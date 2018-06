DA critica el model de transferències del PS

DA ha acusat el PS d’elaborar un model de transferències als comuns segons interessos electoralistes. «Curiosament, beneficia parròquies on poden tenir un interès electoral», ha etzibat el conseller demòcrata Miquel Aleix, fent referència a Andorra la Vella i a Encamp. Socialdemòcrates i demòcrates s'han intercanviat retrets denunciant «el full d’Excel» amb el qual s’han fet «malabarismes amb els números» per reduir o incrementar les partides depenent dels interessos de cada grup.



L’esmena a la totalitat presentada a la sessió ordinària d'avui del Consell General pel PS s'ha rebutjat, i els liberals s’hi han abstingut, després que Jordi Gallardo, president del grup liberal, hagi admés que hauria votat en contra de les lleis de transferències i competències com ho va fer el PS, aliat en les properes eleccions, segons es va confirmar dimecres a la nit.