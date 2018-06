Naudi creu que el pacte amb el PS serà «difícil de fer entendre»

El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, respecta la decisió del PS i L’A d’aliar-se per a les eleccions generals, però destaca que el pacte entre dos partits «antagònics» serà «difícil de fer entendre» a la ciutadania. El parlamentari subratlla que més que una aliança, és una coalició de dos grups polítics que s’allunyen de l’objectiu que tenia SDP de crear un acord ampli per «redreçar el país a nivell social i econòmic».



Sobre l’acord de mínims, Naudi considera que els punts «disten molt» del que els progressistes proposaven. SDP va ser la formació que va suggerir al grup liberal i al socialdemòcrata una coalició per expulsar DA del Govern. Les històriques desavinences entre PS i SDP, concretament, entre el president progressista, Jaume Bartumeu, i el líder socialdemòcrata, Pere López, van esvair les possibilitats d’entesa.



Per la seva banda, l’independent de la Massana, Joan Carles Camp, va preferir no fer valoracions sobre la confirmació del pacte polític. «Totes les opcions polítiques es facin les aplaudim. Són una fórmula més», va comentar Camp. Des de DA no van voler fer declaracions sobre el tema.