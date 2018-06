El pàrquing de l’antiga estació de busos, encara sense data

El Comú d’Andorra la Vella no podrà estrenar nou aparcament abans que comenci el Cirque du Soleil, tal com li hauria agradat a la cònsol major, Conxita Marsol. La corporació i els propietaris dels terrenys de l’antiga estació d’autobusos segueixen negociant per mirar d’arribar a un acord i construir el nou equipament. Des de l’administració local es va explicar que les converses es mantenen però van més lentes del que es preveia a l’inici. Sobre la taula encara hi ha els darrers serrells que s’han de tancar: determinar qui es fa càrrec de les obres o com es gestionarà l’aparcament. Amb tot, des del comú es mostren optimistes i confien que l’acord es pugui assolir en qüestió de dies.



La proposta va ser també una de les peticions que van fer els comerciants de la zona de Riberaygua en la darrera reunió que van mantenir amb la mandatària de la capital. Es preveia que hi poguessin haver unes 150 places que ajudaria a guanyar llocs d’aparcament, especialment, en èpoques en què el del Parc Central està tancat.