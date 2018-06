Els informadors turístics ja tenen el diploma acreditatiu

A més, Camp va dir que la formació posa les bases perquè en un futur es pugui crear una carrera de guia turístic, tal com s’ha fet amb les professions de monitors d’esquí o de muntanya a l’EFPEM. Abans, però, el ministre va dir que cal consolidar aquesta formació, i si llavors s’observa que hi continua havent demanda, faran el pas cap a una formació universitària reglada, informa l’ANA.

De cara a la segona edició, que tindrà lloc el novembre vinent, s’amplien les hores lectives de 72 a 98 per tal d’incloure mancances que s’han detectat i es farà més incidència en les tècniques de comunicació i dinamització de grups turístics. El ministre de Turisme, va destacar que aquest curs és una peça clau per tal que els visitants s’enduguin el millor record d’Andorra, tenint en compte que cal reforçar la qualitat del servei.

