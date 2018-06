La Fiscalia torna a demanar 30 anys per a l’inculpat del crim de Soldeu

La Fiscalia va defensar ahir en una vista de la sala penal del Tribunal Superior el recurs que ha presentat contra la sentència del Tribunal de Corts que va absoldre l’acusat d’assassinat d’un empresari rus a un hotel de Soldeu. Des del Ministeri Públic se sosté que hi ha «proves suficients» per negar la presumpció d’innocència que va fer prevaldre Corts per deslliurar de responsabilitats l’home ucraïnès i de nacionalitat israeliana que va ser processat per l’assassinat que es va produir l’any 2004. En aquest sentit van reiterar la petició de 30 anys de presó ferma per a l’home, que va ser jutjat en rebel·lia.



La Fiscalia considera provat que l’acusat s’hauria desplaçat al país perquè l’havien contractat com a sicari per cometre el crim, a més, va remarcar que havia comprat un ganivet en una armeria de la capital amb el qual hauria clavat dues punyalades a la víctima. L’arma va aparèixer en una obra propera i s’hi van trobar restes de la víctima i d’un altre home que mai s’han pogut comprar amb l’ADN de l’acusat.



De la seva banda, la defensa considera que la Fiscalia té disconformitat amb la sentència però que en canvi no pot aportar proves raonades que desvirtuïn la presumpció d’innocència. De fet, va adduir que es trobaven davant d’una operació «aparentment brillant» perquè s’havia detingut el suposat culpable tan sols sis hores després del crim però que en realitat havia estat «un error». «Era un bon sospitós», va admetre l’advocat, que va reiterar que el seu client havia estat declarat culpable «sense investigar res més».